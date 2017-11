Frankfurter Rundschau: Stimmung statt Mitgefühl

Frankfurt (ots) - Entsetzen. Mitgefühl. Ermittlung.Schlussfolgerung. So sollten politisch Verantwortlichen auf einenAnschlag wie die mörderische Amokfahrt des Sayfullo S. in New Yorkreagieren. Bei Trump ist die Reihenfolge der Handlungen umgekehrt:Noch bevor die Ermittler den Attentäter vernommen haben, setzt Trumppolitische Interpretationen, ideologische Parolen und gewagteAnalysen ab. Tatsächlich hätten weder die Mauer zu Mexiko noch einsofortiger Einreisestopp für alle Muslime das Blutbad des Usbekenverhindern können, der bereits seit 2010 legal in den USA lebte. Dasist Trump egal. Der Präsident ist gerade wegen dubioserRussland-Kontakte seiner Berater mächtig unter Druck, und mit derSteuerreform kommt er auch nicht richtig voran. Da kommt ihm dieGelegenheit, mit Ressentiments und Schuldzuweisungen etwas Stimmungan der Basis zu machen, zumindest nicht ungelegen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell