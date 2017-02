Frankfurter Rundschau: Staatsaffäre Opel

Frankfurt (ots) - Jetzt wird es wieder eine Haupt- undStaatsaktion werden, jetzt wird wieder um Opel gepokert. Am Tischsitzen Mary Barra, Chefin der Opel-Mutter General Motors, derPSA-Boss Carlos Tavares, die Regierungen von Frankreich undDeutschland sowie die Arbeitnehmervertreter. Die Taktik von Barra istklar. Nach vielen Jahren mit heftigen Verlusten in Europa - seit 2009wurden fast neun Milliarden Euro verbrannt - will sie nichts wie wegvom Alten Kontinent. Denn die Autokonjunktur in Europa verliert anSchwung. Dann die Verwerfungen durch den Brexit - zwei Werke inGroßbritannien und die dortige Schwestermarke Vauxhall gehören zumeuropäischen GM-Ableger. Zudem werden in der EU Abgastestsverschärft, was Opel einigen Ärger bereiten dürfte: Der Autobauer hatmassiv auf Dieselmotoren für Kleinwagen gesetzt. Da muss bei derAbgasreinigung einiges getan werden, um auch künftig die Normen zuerfüllen. Das erhöht die Kosten und macht es noch viel schwerer, Geldzu verdienen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell