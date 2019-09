Frankfurter Rundschau: Spahn liegt daneben

Frankfurt (ots) - So groß die Vorteile von Klinik-Datenbanken,elektronischen Patientenakten oder Fitness-Trackern sein mögen, darfnicht vergessen werden: Es gibt kaum sensiblere Daten als die überden Gesundheitszustand. Für Arbeitgeber, Versicherungen oder Bankensind sie Gold wert. Stelle ich jemanden ein, der bereits beimTreppensteigen einen Puls von 200 hat? Wie ist es mit einerHausratversicherung für einen Kunden, der wegen einer Demenz immeröfter vergisst, das Wasser abzudrehen? Gesundheitsminister Jens Spahnmeint: "Datenschutz ist was für Gesunde." Das war und ist falsch,weil so getan wird, als könnten Kranke von der Digitalisierung nurprofitieren, wenn sie den Schutz eigener Daten hintanstellen. GeradeGesundheitsinformationen müssen extrem geschützt werden. Hierbestehen Lücken. Das ist fatal, weil die Kassen von 2021 an jedemVersicherten eine elektronische Patientenakte mit sensiblen Datenanbieten müssen. Spahn muss Digitalisierung und Datenschutzmiteinander vereinen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell