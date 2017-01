Frankfurter Rundschau: Sinnloses Einreiseverbot

Frankfurt (ots) - Ohne Sinn und Verstand ist das Einreiseverbotfür Muslime und Flüchtlinge aus sieben Ländern. Eine Bundesrichterinhob Teile des Dekrets auf - und zwar für jene Menschen, die aufUS-Flughäfen festsaßen. Mit Blick auf die syrischen Kriegsflüchtlingeverstößt das Dekret gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, die vonden USA unterzeichnet wurde. Sie dürfen keinen Flüchtling in ein Landzurückschicken, in dem Gefahr besteht, dass dort sein Leben oderseine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit,Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe bedroht wäre.Sollte Trump an dem Dekret festhalten oder es in ein Gesetz umsetzenlassen, beginnt der Abschied der USA aus der InternationalenGemeinschaft.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell