Frankfurter Rundschau: Sehnsucht nach Demokratie

Es wäre aber voreilig, die Türkei jetzt alsweitere Autokratie nach russischem oder mittelasiatischem Vorbildabzutun. Im achtwöchigen Wahlkampf hat die Opposition gezeigt, wielebendig die Demokratie in den Köpfen und Herzen eines großen Teilsder Bevölkerung ist. Indem Millionen Menschen zu den Kundgebungen derOpposition strömten, bewiesen sie ihre tiefe Sehnsucht nach einemdemokratischen Wandel und ihre Absage an die drohende Diktatur. Dienotorisch zerstrittenen Oppositionsparteien einigten sich inbeispielloser Zusammenarbeit auf eine Wahlallianz und verhalfen mitihren Leihstimmen der prokurdischen Konkurrenzpartei HDP über dieundemokratische Zehnprozenthürde. Damit verhinderten sie eineabsolute Parlamentsmehrheit der AKP und sandten ein Signal derVerbundenheit in den kurdisch geprägten Südosten.