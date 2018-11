Frankfurter Rundschau: Schwieriges Gedenken

Frankfurt (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mitseiner Rede nur in Ansätzen sein selbstgestecktes understrebenswertes Ziel erreicht. Schließlich möchte er denNationalisten nicht die Farben der deutschen Flagge überlassen. Dafürwarb er für die Vorzüge der Demokratie und grenzte sich wortreichgegen deren Feinde ab. Schwierig ist es, wenn er sagt, man könne dieScham über die deutschen Verbrechen durch den Stolz überdemokratische Errungenschaften ergänzen. Es entsteht der Eindruck,als ob er den Rechtspopulisten damit einen Schritt entgegengekommenwäre. Das ist bestimmt nicht, was er wollte. Die Schwäche seiner Redeliegt eher in dem, was er nicht gesagt hat. Er rief dazu auf, dieDemokratie immer wieder neu zu beleben, ohne zu sagen, wie diesgeschehen soll. Außerdem forderte er, man möge sich nicht von derDemokratie abwenden, ohne zu erklären, warum eigentlich nicht.Steinmeier hat es schlicht versäumt, diese seine Parolen mit Leben zufüllen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell