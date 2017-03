Frankfurter Rundschau: Schulz-Effekt in grün

Frankfurt (ots) - Nun ist das, was Göring-Eckardt und Özdemir davorstellten, kein durch und durch linkes Programm, das auch wiedernicht. Aber es enthält immerhin einige Elemente, die es selbst derLinkspartei erleichtern könnten, ein rot-rot-grünes Bündniseinzugehen. Zum Beispiel in der Familienpolitik. Und dass die"Öko-Partei" ansonsten vor allem auf Umweltthemen setzt, könnteebenfalls nützlich sein für eine politische Wende. Hier sind SPD undLinke nicht gerade bärenstark - Beispiel Kohle - und könnten einKorrektiv in einer Koalition gut gebrauchen. So hat also derSchulz-Effekt auch seine grünen Seiten, und das ist gut so. Der bisdato schwarz-grüne Cem Özdemir muss nur noch zeigen, dass er für dieWende überzeugend eintreten kann.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell