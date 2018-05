Frankfurter Rundschau: Russlands Beitrag

Frankfurt (ots) - Weder scharfe Worte noch die Belege, mit denenman vor Gericht ziehen und Schadenersatz einklagen könnte, werdenMoskau dazu bewegen, sich seiner Verantwortung zu stellen. Der Kremlhat schon erklärt, dass Russland nicht an der Untersuchung desAbschusses beteiligt gewesen sei und deswegen auch nicht wisse, wiesehr es den Ergebnissen vertrauen könne. So belegt auch die Tragödieder MH 17, dass sich Wladimir Putins Russland nur an internationaleRegeln hält, wenn es sich davon einen Vorteil verspricht. Dass sichDonald Trumps USA ähnlich verhalten, entschuldigt nichts.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell