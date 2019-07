Frankfurter Rundschau: Risiko von der Leyen

Frankfurt (ots) - Dabei sind an der Personalie von der Leyenerhebliche Zweifel angebracht, nicht nur, weil sie alsVerteidigungsministerin alles andere als erfolgreich agiert hat. Diegrößte Herausforderung, vor der die Europäische Union steht, istwirtschaftlicher Natur. An der Wirtschaftspolitik entscheidet sichder Zusammenhalt Europas - und damit auch die Frage, ob die Länderauf dem alten Kontinent in der Lage sind, die anderen großen Fragenunserer Zeit gemeinsam zu lösen: Klimawandel, Demokratie-Erosion undVerschiebungen im weltweiten Machtgefüge. Bis sie nach Brüssel geht,gehört von der Leyen als Ministerin einer Bundesregierung an, die inden wesentlichen Zukunftsfragen viele Versäumnisse vorzuweisen hat,und nicht nur das: Berlin hat sich auch als Bremser betätigt, wennBrüssel vorwärts gehen wollte. Allzu oft, um die Interessen deutscherKonzerne zu schützen. Fortschritt bei der Einhegung großer Konzerneund im Verbraucherschutz kam bislang aus Brüssel, nicht aus Berlin,da darf man sich nichts vormachen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell