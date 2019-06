Frankfurter Rundschau: Retter in Not

Frankfurt (ots) - An den südlichen Küsten Europas verläuft dietödlichste Außengrenze der Welt. Dafür müssen wir uns alle schämen.In den vergangenen Jahren sind Tausende von Menschen ums Lebengekommen, weil sie versucht haben, das Mittelmeer zu überqueren.Private Seenotretter werden in diesem Europa in manchen Staatenkriminalisiert - so, als wären sie gemeine Verbrecher. Die Tatsache,dass es eine Pflicht ist, Schiffbrüchige aufzunehmen, wirdschlichtweg ignoriert. EU-Mitgliedsstaaten wie Italien und Ungarnblockieren weiter jede Lösung des humanitären Problems. Als es beimletzten Mal darum ging, einige Dutzend Bootsflüchtlinge zu verteilen,waren nur noch die Regierungen in Deutschland, Frankreich, Luxemburgund Portugal bereit, Menschen aufzunehmen. Vier von 28! Anwälte habendie EU wegen Menschenrechtsverstößen beim InternationalenStrafgerichtshof in Den Haag angezeigt. Vielleicht beschleunigen dieRichter eine Lösung.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell