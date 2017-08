Frankfurter Rundschau: Rechtswidrige Daten

Frankfurt (ots) - Unabhängig vom Anlass und der Entschuldigungdurchs Innenministerium zeigte sich so, welche Daten das BKA nochüber vermeintlich Verdächtige hortet: Schon 2012 prüfte derDatenschutzbeauftragte die Datei für linke "politisch motivierteKriminelle" - und fand unrechtmäßige Einträge. 90 Prozent musste dasBKA löschen. Am Vorgehen änderte es nichts: Noch immer sind die Aktenvoller verjährter Nichtigkeiten wie studentischer Sitzproteste oderfalscher Anschuldigungen durch Rechtsextreme. So können Menschen, dielaut Gerichten zu Unrecht angezeigt wurden, Jahre später nochProbleme bekommen. In diesem Fall traf es Journalisten, andere werdenwohl nie bekannt. Das ist nicht nur illegal, sondern auch unsinnig:In dem argwöhnisch angehäuften Verdächtigungsmüll lassen sich echteGefährder unnötig schwer finden.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell