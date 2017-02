Frankfurter Rundschau: Rasen und Strafen

Frankfurt (ots) - War das Mord? Vielleicht hatten die BerlinerRichter gute Gründe, die jetzt die tödliche Raserei von zweidurchgeknallten Typen als schwerste aller Straftaten eingestufthaben. Die Überprüfung durch die nächste Instanz wird es zeigen.Unabhängig davon darf vermutet werden, dass die Höchststrafe beivielen braven Autofahrern (und selbst bei weniger braven) aufZustimmung stößt. Ebenso wie der Plan der Politik, die Strafen fürillegale Autorennen deutlich zu verschärfen. Doch so verständlichdieser Reflex sein mag: Niemand sollte glauben, dass das Wegsperrenein Allheilmittel gegen den rasenden Männlichkeitswahn sei. Leute,die so etwas nötig haben, sind durch drohende Strafen oft nichtabzuschrecken. Und wenn das so ist, dann sollte man wenigstens etwastun gegen die Werbung für fett motorisierte Dreckschleudern, die derSonne entgegenrasen. Und gegen die Dreckschleudern selbst. Sonst wirdes mit der Vorbeugung nichts, "lebenslang" hin oder her.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell