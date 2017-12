Frankfurter Rundschau: Qual der Wahl

Frankfurt (ots) - In der SPD-Spitze wissen sie, wie schwierig essein wird, die Basis nochmal für eine Koalition mit der Union zugewinnen. Zugleich ist vielen führenden Sozialdemokraten aber auchbewusst, wie problematisch die Tolerierung einer Unions-geführtenMinderheitsregierung für die SPD wäre. Im Fall einerUnions-Minderheitsregierung würde die SPD wahrscheinlich doch wiedernur als der kleine Partner von Angela Merkel wahrgenommen - nur dasssie selbst keine Minister hätte, die ihre Inhalte in der Regierungdurchsetzen könnten. In einer schwarz-grünen Minderheitsregierunghätten die Grünen die Chance, sich selbst als die neuen, modernerenSozialdemokraten zu profilieren. Das könnte die Existenzkrise der SPDnoch mal erheblich verschärfen. Strategisch spricht für dieSPD-Spitze einiges dafür, am Ende die große Koalition einerMinderheitsregierung vorzuziehen. Damit die Mitglieder da mitspielen,müssen sie Schritt für Schritt mitgenommen werden.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell