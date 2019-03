Frankfurter Rundschau: Die Profis und Lindner

Finanztrends Video zu



Frankfurt (ots) - Die "Profis" haben gesprochen. Und was tun sie?Sie geben Schülern recht, die freitags für mehr Klimaschutz streiken."Die Anliegen der demonstrierenden jungen Menschen sind berechtigt",bekunden 12000 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und derSchweiz in einer Stellungnahme - darunter renommierte Fachleute undChefs von Max-Planck-Instituten, die von Klimaschutz und Energiewendeetwas verstehen. Ob das FDP-Chef Lindner beeindruckt? Der hatte demunbequemen Nachwuchs ausreichendes Wissen bei dem Thema abgesprochenund erklärt: "Das ist eine Sache von Profis." Letztere lassen nunkeinen Zweifel: Die spinnen nicht, die Schüler, und sie machen sichauch keinen faulen Lenz, wenn sie statt in die Schule auf die Straßegehen. Sie haben einfach recht, wenn sie vor dem sichbeschleunigenden Klimawandel und dem notorischen Verzögern derEnergiewende durch die Politiker warnen. Lindner und Co. haben dieZeichen der Zeit verpasst. Hoffentlich reagieren sie wie Profis.