Frankfurter Rundschau: Primitive Politik

Mit jedem Deutschen, der aus undurchsichtigenGründen in einen türkischen Knast einfährt, werden die Beziehungenzwischen beiden Ländern auf eine weitere Belastungsprobe gestellt. Esgeht um Machtgesten und gezielte Provokationen. Politik kann sehrprimitiv sein. Die türkische Erdogan-Regierung sollte sich die Fragestellen, ob sie mit ihrem Verhalten den Interessen des Landes dient.Erdogans Anhängern mag es imponieren, wenn er sich immer wieder mitden wichtigsten Verbündeten in Europa anlegt. Der außenpolitischeSchaden aber ist enorm - und ihm wird ökonomischer Schaden folgen.All das zu reparieren, wird Jahre dauern. Es ist höchste Zeit fürDeeskalation, für eine Geste des guten Willens. Jetzt und nicht nachder Bundestagswahl. Ankara ist am Zug.