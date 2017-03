Frankfurter Rundschau: Pressestimme zur Pkw-Maut

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert dieZustimmung des Bundesrats zur Pkw-Maut:Vor einer Woche versuchte der SPD-Verkehrspolitiker Sören Bartoldie Zustimmung seiner Fraktion zur Pkw-Maut zu erklären: "Damitzeigen wir, dass man sich in einer Koalition auch in schwierigenSituationen auf uns verlassen kann." Es stimmt schon: Wer sich ineine Koalition begibt, muss geben und nehmen können. Aber dass dieseinen Zwang zum Jasagen auch bei diesem Irrsinn einschließt, ist eineLegende (zumal auch die Union bekanntlich nicht alles mitmacht). DieAutofahrer an den (Umwelt-)Kosten zu beteiligen, die sie verursachen,ist ja wahrhaft keine schlechte Idee. Dobrindts Variante aber, dienationalen Stinker hintenherum wieder zu entlasten und dieinternationalen zahlen zu lassen, ist ein Hohn - auf eine vernünftigeVerkehrspolitik und obendrein auf Europa.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell