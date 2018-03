Frankfurter Rundschau: Pressestimme zur Pflege

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau beschäftigt sich mitdem Zustand der Altenpflege in Deutschland:Bei einem entscheidenden Punkt haben Union und SPD gekniffen. DieGrundsatzfrage heißt: Was ist uns die Pflege wert? Wollen wir, dassunsere Eltern und Großeltern (und später auch wir selbst) denallerletzten Lebensabschnitt rundherum versorgt verbringen können,frei von finanziellen Sorgen? Das sollte Konsens sein. Doch dann mussauch klar benannt werden, dass die Pflegeversicherung deutlich mehrGeld braucht und daher die Beträge weiter steigen müssen. Schätzungenzufolge sind in einem ersten Schritt etwa drei Milliarden Eurozusätzlich nötig, um in der Pflege ordentliche Löhne zu zahlen undüberfällige Investitionen in die Einrichtungen vorzunehmen. Um das zufinanzieren, müssten Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils maximalsechs Euro im Monat mehr zahlen. Das sollte uns eine gute Pflege wertsein.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell