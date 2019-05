Frankfurter Rundschau: Pressestimme zur Debatte über Steuereinnahmen

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert dieDebatte über geringere Steuereinnahmen:Keine Angst, nichts ist verschwunden, auch wenn manche in derPolitik gern so tun. Die Einnahmen des Staates werden auch nach derjüngsten Steuerschätzung in den kommenden Jahren steigen, nur ebennicht so stark, wie vor einem halben Jahr vorhergesagt. DieVermutung, dass einigen Politikern das Missverständnis ganz rechtist, begann sich schon am Tag nach Veröffentlichung der korrigiertenSchätzung zu bestätigen. Vor allem CDU und CSU legten die alte Plattewieder auf, wonach "Wohltaten" für Bürgerinnen und Bürger jetzt nunwirklich nicht mehr zu haben seien. Dass sie dann dafür plädieren,Steuern für Unternehmen zu senken und damit dem Staat noch mehr Geldvorzuenthalten, ist der mehrfach widerlegten Ideologie geschuldet,wonach allen gedient sei, wenn Politik sich in den Dienst derWirtschaft stellt. Glaubhaft ist es nicht.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell