Frankfurter Rundschau: Pressestimme zum Polizisten-Urteil

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert das Urteilgegen einen rechten Polizisten:Das verbotene Horst-Wessel-Lied auf der Brust, dieHakenkreuz-Fahne im Arm - der Berliner Polizist, der nun endlichkeiner mehr sein darf, hat aus seiner rechtsextremen Gesinnungwirklich keinen Hehl gemacht. Wie soll jemand, der sich so offensivgegen die Verfassung und die demokratische Grundordnung stellt, dieEinhaltung der Gesetze überwachen, die eben diese festschreiben?Nicht nur bei der Berliner Polizei gibt es immer wieder Berichte überrechtsextreme und rassistische Ausfälle - vom flüchtlingsfeindlichenBeitrag in der Whatsapp-Gruppe bis zum Betreiben eines einschlägigenOnline-Shops. Der Spruch der Leipziger Richter sollte deshalb alljenen Schwung und neuen Mut verleihen, die - intern wie von außen -diesen braunen Sumpf in der Polizei austrocknen wollen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell