Frankfurter Rundschau: Pressestimme zum Atomstreit mit dem Iran

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zumAtomstreit mit dem Iran:Zwar geben sich Deutschland, Frankreich und Großbritannien alleMühe, das Nuklearabkommen zu retten. Wirkliche Hebel aber haben sienicht in den Händen. Umso stärker bemühen sich die USA, Israel unddie arabischen Potentaten am Golf, die Islamische Republikwirtschaftlich in die Knie zu zwingen, das Regime politisch aus denAngeln zu heben und den schiitischen Machtbogen von Beirut überDamaskus und Bagdad bis nach Teheran militärisch zu zertrümmern. Dieiranischen Hardliner jedoch, die längst wieder das Wort führen,werden nicht nachgeben. An den Sanktionen haben sie prächtigverdient, der Atomvertrag war ihnen immer ein Dorn im Auge. Und sokönnte der Friedenserfolg für die Region bald in eine neue Runde vonGewalt, Aufrüstung und Zerstörung münden. Dem Nahen und MittlerenOsten dürfte dies endgültig den Rest geben.