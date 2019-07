Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu USA/Todesstrafe

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zurTodesstrafe in den USA:Die Wiedereinsetzung der Todesstrafe durch die US-Bundesregierungist ein fatales Signal, eine Rückkehr zur Barbarei. Wie kann sicheine westliche Industrienation noch als zivilisiert bezeichnen, dieihre Schwerverbrecher tötet? Kein Mordopfer wird davon wiederlebendig, auch der Mythos der Abschreckung ist längst widerlegt.Zudem gibt es mitunter begründete Zweifel an der Schuld einesVerurteilten, ein Justizirrtum aber wird mit der Tötung irreversibel.Häufig entscheidet die Hautfarbe des Angeklagten. Eine humaneHinrichtung gibt es nicht, auch nicht mit lähmendem Nervengift,welches die Qualen des an der Todesspritze Sterbenden bloß kaschiert.Wer zuletzt den Eindruck hatte, die USA bewegten sich auf einenmoralischen Abgrund zu, muss sich nun bestätigt fühlen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell