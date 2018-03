Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Türkei/Syrien

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zumtürkischen Einmarsch in Afrin:Sicher sind auch die Vertreter der syrischen Kurden keineHeiligen, sie unterdrücken politische Gegner und haben ihrerseitsAraber aus eroberten Gebieten vertrieben. Aber sie sind keineIslamisten, sondern deren erbitterte Feinde. Sie sind mit dem Westenverbündet und die einzige säkulare Kraft in der Region. Dass Europadie völkerrechtswidrige Invasion der Türkei geduldet hat, ist deshalbparadox. Erdogans fatale Politik stärkt den IS, der dank derZusammenarbeit der internationalen Koalition mit den Kurden fastbesiegt war. Solange die Türkei die aggressive Kriegspolitik nichtstoppt, darf sie keinesfalls mit Visaerleichterungen oder einerAusweitung der Zollunion belohnt werden. Kein Flüchtlingsdealrechtfertigt den Ausverkauf der europäischen Werte. Und weitereWaffenlieferungen an Ankara verbieten sich von selbst.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell