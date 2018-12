Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Trump und Klima

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zurKlimakonferenz in Kattowitz:Präsident Trump und seine Minister tun alles dafür, Maßnahmengegen die Erderwärmung zu verhindern. So extrem ist kein Staat sonstauf der Welt. Außer Saudi-Arabien. Die Saudis unterstützen die USAbedingungslos. Saudi-Arabien, regiert von dem der Anstiftung zumpolitischen Mord dringend verdächtigen Kronprinzen Salman, demniemand auf der ganzen weiten Welt seine Unschuldsbeteuerungenglaubt. Niemand außer US-Präsident Trump. So fügt sich das Handelndes einen wie das des anderen im Kopf des Beobachters zu einemstimmigen Ganzen. Dabei gibt es dafür keinen Grund als den, es sichvorstellen zu können. Aber das ist schon schlimm genug.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell