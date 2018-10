Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Streit unter Linken

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert den Streitüber die "Unteilbar" Demonstration am Samstag:"Unteilbar" ist ein schönes Motto für eine Demonstration, diegegen Aus- und Abgrenzung protestiert, von der sozialen Spaltung überdie Abschottung Europas bis hin zum bornierten Denken in nationalenGrenzen. Es ist ein Motto, unter dem sich die zersplitterte Linkegeeint versammeln könnte. Und doch zeigt sich auch hier, wiegespalten diejenigen untereinander sind, die sich als linksverstehen. Sahra Wagenknecht hat der Demo eine Absage erteilt, weildie Forderung nach "offenen Grenzen" ihr "irreal" erscheint.Unteilbar ist die Linke offensichtlich nicht. Dabei müsste es dochmöglich sein, in der Migrationsfrage zwischen totaler Offenheit undrigider Abgrenzung Mittelwege zu finden. Die Notwendigkeit, diesemLand wieder viel stärker ein humanes und soziales Gesicht zu geben,ist zu groß für Rechthabereien.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell