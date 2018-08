Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Spanien/Flüchtlinge

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zum Abkommenmit Spanien über die Zurückweisung von Flüchtlingen:Seehofer hat mit Spanien eine Vereinbarung getroffen, die aus zweiElementen besteht. Erstens folgt sie der Logik "Flüchtlinge weg vonDeutschlands Grenzen". Zweitens wäre ihre Wirkung selbst dann, wennman dieser zynischen und unrealistischen Logik folgen würde, vongeradezu absurder Winzigkeit. Aber das hindert den CDU-PolitikerMathias Middelberg nicht daran, einen "großen Erfolg für unserenBundesinnenminister" zu preisen.Vielleicht ist das ja das einzig Positive an der Sache: DasAbkommen dürfte so wenige Menschen betreffen, dass der Versuch, dieVerantwortung für Migration wieder nach Südeuropa abzuschieben,praktisch wirkungslos bleibt. In diesem Sinne, aber nur in diesem,möchte man Horst Seehofer noch viele "große Erfolge" wünschen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell