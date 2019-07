Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Protesten in Moskau

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zu denProtesten in Moskau:Es war ein blutiger und wirrer Protestsamstag. Aber eins istsicher: Die Demonstrierenden hatten keine Angst vor der eskalierendenPolizeigewalt. Die Staatsmacht in Moskau muss sich wieder auf eineneue Straßenopposition einstellen: spielerisch, flexibel,antiautoritär und dabei friedlich. Allerdings fehlt dieser Bewegungschlicht die Masse. Auch 10 000 Aktivisten, nicht einmal ein Promilleder Moskauer Einwohnerschaft, sind viel zu wenig, um Wladimir PutinsRegiment ernsthaft gefährden zu können. Trotzdem stehen der Polizeiim Moskauer Stadtzentrum neue nervige Räuber- und Gendarmspielebevor. Die nächste Demonstration gegen den Ausschluss von Kandidatenbei der Wahl in Moskau ist für Samstag geplant.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell