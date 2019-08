Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Plänen für Bahnreform

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert Pläne fürneue Zielvorgaben der Deutschen Bahn:Das klingt gut: Die Eisenbahn soll in Zukunft dazu da sein,möglichst viele Menschen möglichst bequem und umweltschonend ans Zielzu bringen. Seit der Privatisierung im Jahr 1994 war das Unternehmendem Diktat des Profits unterworfen. In der Blütezeit desNeoliberalismus herrschte der Gedanke vor, Konkurrenz undGewinnmaximierung brächten alle anderen Segnungen quasi naturwüchsigmit sich, und Geld falle auch noch ab. Ein Vierteljahrhundert späterist aus dem verschuldeten Staatsunternehmen ein verschuldetesPrivatunternehmen geworden, aber dem Wachstum der Notwendigkeitenfährt es weiter hinterher. Nun also soll die öffentlicheDaseinsvorsorge wieder in den Vordergrund rücken - wenn estatsächlich gelingt, die Satzung entsprechend zu ändern. Das ist einesehr gute Idee.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell