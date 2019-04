Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Notre-Dame

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau befasst sich mit demBrand in der Pariser Kathedrale:Die Diagnose lautet auf Herzstillstand. Denn hier in der PariserKathedrale schlug es doch, das Herz der Nation. Die DiagnoseHerzstillstand ist umso beunruhigender, als die französische Nationgesundheitlich schwer angeschlagen ist. Der Zusammenhalt derGesellschaft bröckelt. "Wir werden sie zusammen wiederaufbauen", hatPräsident Macron angekündigt. Aber seine Worte weisen überFinanzielles und Bautechnisches hinaus. Aus ihnen spricht dieaberwitzige Hoffnung, dass dieser Schock ein heilsamer sein möge,dass die Nation wieder mehr zusammenrückt, sich auf gemeinsame Zielebesinnt, das große Ganze wieder stärker in den Blick rückt.Unvorstellbar erschien dies eben noch. Aber dass die PariserKathedrale ein Raub der Flammen werden würde, war ja eben nochgenauso unvorstellbar.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell