Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Münster

Die Frankfurter Rundschau kommentiert dieReaktionen auf die Amokfahrt von Münster:Islamisten können mit mehr Aufmerksamkeit rechnen als eindeutscher Amokläufer mit psychischen Problemen. Im ersten Fall gibtes Sondersitzungen und -sendungen, im zweiten eher nicht. DieserMechanismus hat mit Ängsten zu tun, aber auch mit Ressentiments, dieweniger ehrbar sind. Anschläge und Amoktaten finden in Zeiten vonTwitter unter Livebedingungen statt. Dabei gehen Informationen,Emotionen und affektiver Meinungskampf ineinander über. Gefragt istdie Kunst der Beherrschung - auch der Selbstbeherrschung. Dass vondieser Selbstbeherrschung am Samstag viel zu sehen war, darf dieUniversitätsstadt sich gutschreiben. Denn Gewalt aller Art trifft unsja auch deshalb so empfindlich, weil wir eine nervöse Gesellschaftgeworden sind. Münster, so scheint es, ist nicht nervös. Da darf manruhig mal neidisch werden.