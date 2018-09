Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Maaßen und Merkel

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau nimmt im Fall Maaßendie Kanzlerin in den Blick:Ja, Andrea Nahles hat ihre Partei im Fall Maaßen in die nächsteKrise geführt. Falsch allerdings wäre es, so zu tun, als wäre die SPDalleine schuld. Wenn man schon, fragwürdig genug, das Fortbestehendieser Koalition für wichtiger hält als klare Haltungen: WelchesNaturgesetz besagt, dass immer die SPD nachgeben muss, um das Bündniszu retten? Warum ist die Gesichtswahrung eines politischenAmokläufers aus Bayern wichtiger als der klare Schnitt in SachenMaaßen, den Nahles mit Recht gefordert hatte? Die Antwort ist relativeinfach: Um Seehofer in die Schranken zu weisen, bedürfte es einerKanzlerin, die in dieser Frage des Anstands Haltung zeigen würde.Merkel setzt sich durch, wo es ihr wichtig ist - zum Beispiel wenn esdarum geht, die Autoindustrie zu schützen. Aber hier ging es ja nurum die Glaubwürdigkeit der Politik.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell