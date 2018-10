Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert dieGründung der Gruppe "Juden in der AfD":Beatrix von Storch aus dem Vorstand der AfD hätte gegen Muslime inihrer Partei nichts einzuwenden. Sie müssen nur das sein, was Frauvon Storch unter "integriert" versteht: Es gebe ja, sagt sie,"liberale Muslime, die unter Polizeischutz stehen". Also: DieGesinnung muss stimmen, verfolgt müssen sie sein und natürlich gegen"Islamisierung". So ähnlich ist es wohl auch mit den "Juden in derAfD": Sie müssen nur die Shoah für einen "Vogelschiss" halten, schonsind sie integriert. Am besten lehnen sie auch noch die "Judaisierungdes Abendlandes" ab. So geht Religionsfreiheit in einerfremdenfeindlichen Partei. Auch unter Muslimen und Juden gibt es wohlLeute, die an diesen Wahnsinn glauben. Aber das heißt nur, dass esdem Judentum und dem Islam nicht besser geht als dem "christlichenAbendland".Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell