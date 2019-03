Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Israel/Palästina

Finanztrends Video zu



Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zum Konfliktzwischen Israel und Palästinensern:So verständlich es ist, dass Israel einen Raketeneinschlag mitVerletzten und hohem Sachschaden nicht hinnehmen kann, so groß istdie Gefahr einer massiven Offensive, die am Ende außer Kontrollegerät. Für Premier Benjamin Netanjahu geht es bei den Wahlen am 9.April um Sein oder Nicht-Sein. Auf diese Frage spitzte sich bislangauch die Kampagne seines Herausforderers Benny Gantz zu. DerGaza-Konflikt könnte entscheiden, wer das Rennen macht. Die gegen ihnlaufenden Korruptionsverfahren haben Netanjahu ohnehin schon in Panikversetzt. Umso mehr dürfte er geneigt sein, in Gaza die ganz harteHand auszupacken. Zumal die Forderung, sich von der Hamas nichtlänger auf der Nase herumtanzen zu lassen, unter den Israelis populärist. Die Zeichen stehen auf Eskalation. Die Rechnung bezahlen müssenmeist israelische wie palästinensische Zivilisten.