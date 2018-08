Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Iran-Sanktionen

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zu denUS-Sanktionen gegen den Iran:Die Gegenwart der transatlantischen Freundschaft funktioniertderzeit nach Mustern uralter Mafia-Filme. Wenn später ein JournalistUS-Präsident Trump oder seinen Außenminister Pompeo fragt, wie es zurwestlichen Geschlossenheit bei den Iran-Sanktionen gekommen sei, wirder hören: "Ich habe ihnen ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnenkonnten."Freilich ist der Iran eine destabilisierende Kraft im Nahen undMittleren Osten. Er exportiert Waffen, Krieg und Terror bis in denLibanon, nach Syrien und in die Palästinenser-Gebiete. Trump will dasändern, was an sich ein löbliches Unterfangen ist. Dafür aber kündigter erst einseitig den Atomvertrag und verhängt dann Sanktionen gegenden Iran - und alle, die diese Sanktionen nicht umsetzen. So siehtsie aus, die Gegenwart der transatlantischen Freundschaft. Und sofunktioniert America first.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell