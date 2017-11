Frankfurter Rundschau: Pressestimme Frankfurter Rundschau zu Sondierung/Flüchtlingspolitik

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zur Ideeeines "atmenden Rahmens" für Flüchtlinge:Ein Ergebnis der Jamaika-Gespräche stand am Samstag schon fest:Der atmende Rahmen ist erfunden, nicht zuletzt auch für denFamiliennachzug. Die Flüchtlinge, die irgendwo auf das Wiedersehenmit ihren Familien warten, sind sicher erleichtert. In einem atmendenRahmen lebt es sich ja viel besser als unter dem zuvor diskutiertenDeckel. Jedenfalls im übertragenen Sinne, denn in Wirklichkeit bleibtman da sitzen, wo man ist, weil sich deutsche Politik aufsSprachliche konzentriert und nicht aufs Humanitäre. Über das Prinzipder Abschottung - Stichwort EU-Türkei-Abkommen - haben die Sondierersowieso nicht mehr gestritten. Die Frage war am Ende nicht ob,sondern wie viele Familien die angeblich christlichen beziehungsweisefreiheitlichen Parteien auseinanderreißen wollen. Es bleibt einem dieLuft weg, atmender Rahmen hin oder her.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell