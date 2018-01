Frankfurter Rundschau: Pressestimme Frankfurter Rundschau zu Grünen

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zur Lage derGrünen:Die Grünen müssten einsehen, hört man, dass ihre Politiker,Mitglieder, Wähler längst rundum verbürgerlicht und die linken Zeitenvorbei sind. Ist das so? Eben nicht. Nur weil heutige Grünen-Wählergenauso gut ausgebildet sind und genauso viel verdienen wieFDP-Wähler, sind es noch lange nicht dieselben Menschen. Nein, dasBürgertum ist geteilt in jene, die wirtschaftsliberal und egoistisch,wahlweise "eigenverantwortlich", denken - und jene, die linksliberalticken und im Zweifel auch zum eigenen Nachteil umverteilen würden.Da mit Jamaika das Großprojekt der noch amtierenden schwarz-grünenRealo-Führung geplatzt ist, muss sich die Ökopartei jetzt rechtzeitigerneuern. Um am Ende die linksliberale Kraft zu werden, die die FDPnicht mehr sein will, braucht sie dafür sowohl linke als auchliberale Köpfe.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell