Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Facebook/Holocaust-Leugner

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zum Umgangmit Holocaust-Leugnern bei Facebook:Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat sich selbst untertroffen.Beiträge von Holocaust-Leugnern will er nicht von seiner Plattformverbannen, und er sagt: "Ich denke nicht, dass sie absichtlich falschliegen." Juristisch ist Zuckerberg auf der sicheren Seite, ist dieHolocaust-Leugnung in den USA doch anders als in Deutschland nichtgrundsätzlich strafbar. Aber dafür ist Zuckerbergs Erlaubnis zurHolocaust-Leugnung nur der nächste logische Schritt in derEntwicklung des Netzwerks zur riesigen Fake-News-Schleuder. Für alleVerschwörungstheoretiker hat Facebook also auch diesmal guteNachrichten, können sie sich doch in ihren Filterblasen ganzungestört über den lügenden und raffgierigen Juden austauschen unddie Errichtung der neuen Weltherrschaft planen - natürlich ganzunabsichtlich und gar nicht böse gemeint.