Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zu denBlockadeaktionen der Klimaschützer:Es gibt nirgendwo auf der Welt Politiker, die die nötigenMaßnahmen ergreifen, um das 1,5-Grad-Erwärmungslimit zu halten.Vielmehr steuert der Globus auf eine Heißzeit zu, die unsereZivilisation in der Tat nicht überleben würde. Was ist dafolgerichtiger als ein "Aufstand gegen das Aussterben"? "ExtinctionRebellion" wird keine Massenbewegung werden wie Fridays for Future.Doch die Rebellen sind der notwendige Gegenpart zu den konservativenPolitikern, die angesichts der erstarkten Klimabewegung zwar sagen:"Wir haben verstanden." Die dann aber nur ein Klimapaketchen mitPlacebo-Maßnahmen schnüren, um doch irgendwie so weitermachen zukönnen wie bisher. Wohin das führt, zeigt "Extinction Rebellion"radikal, aber gewaltfrei - mit Verkehrsblockaden, Sich-Totstellen,Särgen. Ein nötiger Stachel.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell