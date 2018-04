Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Brasilien/Lula da Silva

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert das Urteilzu Lula da Silva in Brasilien:Die Entscheidung des Obersten Gerichts in Brasilien, denExpräsidenten Lula da Silva zu inhaftieren, wird das Land vor derWahl im Oktober destabilisieren. Es wird die große Krise derDemokratie in Lateinamerikas größtem Staat noch weiter vertiefen.Zudem birgt der Beschluss die Gefahr, dass jene rechtsextremen Kreisean die Macht gelangen, die sich Brasilien in die Zeiten derMilitärdiktatur zurückwünschen. Selbst wenn es ein Urteil streng nachRecht und Gesetz sein mag, es hat etwas von politischer Justiz. DieStrafverfolger und Richter haben nie mit einer Elle gemessen. GegenLula ist Richter Sérgio Moro mit besonderer Härte vorgegangen. Beirechten Politikern war er weit weniger scharf. Aber Brasiliens Linkehaben auch einen schweren Fehler gemacht. Sie haben nie um den Aufbaueines alternativen Kandidaten gekümmert.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell