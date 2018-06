Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Bamf/Untersuchungsausschuss

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zur Debatteüber das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge:Wenn etwas eine Untersuchung verdienen würde, dann diesystematische Flüchtlingsabwehr, zu der die Regierung längstzurückgekehrt ist - und zwar mit Angela Merkel an der Spitze. Was esmit der angeblichen "Flüchtlingskanzlerin" auf sich hat, stehtspätestens seit diesem Mittwoch außer Zweifel: Für Abschiebungen nachAfghanistan, hat sie verkündet, solle es künftig keineEinschränkungen mehr geben. Die Debatte um die "Affäre" von Bremenist längst selbst zum Teil der anti-humanitären Schieflage geworden.Als Anfang dieses Jahres bekannt wurde, dass mehr als 40 Prozent dernegativen Asylbescheide vor der ersten Gerichts-Instanz keinenBestand haben, war in Politik und Öffentlichkeit von "Skandal" nichtszu hören. Aber jetzt regt sich alle Welt über eine geringe Zahl vonAsylbewerbern auf, die womöglich rechtswidrig anerkannt wurden.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell