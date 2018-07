Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Asyl/sichere Herkunftsstaaten

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter schreibt zur Asylpolitik derBundesregierung:Das Allensbach-Institut hat festgestellt, dass sich derzeit 47Prozent der Bevölkerung "große Sorgen" beim Thema Flüchtlinge machen.Und dass diese Beunruhigung auf die erbitterte Auseinandersetzung inder Regierung zurückgeht. Der Propagandafeldzug von Seehofer, Söder &Co. war demnach brutal erfolgreich - die Stimmung ist gekippt. Durcheine Rhetorik der Angst, durch Wortgefechte voller unwürdigerBegriffe für Menschen in existenzieller Not. Noch im Mai fandenhierzulande nur 26 Prozent die Flüchtlingssituationbesorgniserregend, und seitdem hat sich an der faktischen Situationnichts geändert. An der gefühlten um so mehr. Im Dunstkreis dieserpropagandistisch erzeugten Bedrohung erklärt das Kabinett dieMaghreb-Staaten leichterdings zu sicheren Herkunftsländern.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell