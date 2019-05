Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Antisemitismus

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert denAppell, als Zeichen gegen Antisemitismus Kippa zu tragen:Es ist zu hoffen, dass an diesem Samstag viele Tausend Menschendem Appell des Antisemitismus-Beauftragten folgen und aus Solidaritätmit den Juden in Deutschland Kippa tragen. Aber an der für einenRechtsstaat untragbaren Existenz von No-go-Areas ändernSymbolhandlungen nichts. In der Kippa-Geste liegt zudem eine Gefahr:die nämlich, zu übersehen, dass keinesfalls nur Juden betroffen sind.Die zunehmende "Enthemmung und Verrohung", die der BundesbeauftragteKlein beklagt, trifft eben immer brutaler alle, die als "fremd"empfunden werden. Es ist ein Armutszeugnis, dass Klein das Thema inseiner dramatischen Breite völlig verfehlt hat.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell