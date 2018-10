Frankfurter Rundschau: Pressestime zu Koalition/CO2-Grenzwerte

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zum Streitüber die CO2-Grenzwerte:Peter Altmaier hat einen erhellenden Einblick in seinPolitikverständnis gegeben. Es ging um den EU-Beschluss, dieGrenzwerte für den Kohlendioxidausstoß um 35 Prozent zu senken. Erhätte sich "einen Kompromiss gewünscht, der etwas näher an demMachbaren, an der Realität gewesen wäre", sagte derWirtschaftsminister von der CDU.Was der Minister für "machbar" hält, entspricht zufällig dem, wasauch die deutsche Autoindustrie mitzumachen bereit ist. Und welche"Realität" könnte er meinen? Die Realität der näher rückendenKlimakatastrophe oder die "realen" Interessen der Konzerne?Es war schon ein Trauerspiel, wie die SPD-Umweltministerin miteinem 30-Prozent-Ziel in die EU-Gespräche ging, das sie nicht teilt.Und es ist gut, dass ihre Parteichefin sich fragt, welchen Sinn eshaben soll, in dieser Koalition zu bleiben. Sie muss nur noch dieKonsequenzen ziehen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell