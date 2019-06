Frankfurter Rundschau: Politik der Schikane

Frankfurt (ots) - Politiker wissen, was sie tun, wenn sieAsylbewerber als "Identitätstäuscher" und "Mitwirkungsverweigerer"bezeichnen. Das stempelt Menschen als sozusagen hauptberuflicheBösewichte ab, die sich (nicht alle, aber doch zumindest zum Teil)aus Angst weigern, ihre eigene Abschiebung zu fördern. So wird esumso leichter, der Öffentlichkeit neue Schikanen zu verkaufen, wiesie das beschönigend so genannte Geordnete-Rückkehr-Gesetz enthält:Wer beim Papiere-Beschaffen nicht mitspielt, bekommt nur noch eineDuldung zweiter Klasse. Und das ist nur ein Beispiel für zahlreicheneue Restriktionen. Begründet werden sie jedes Mal auch mit derangeblich so hohen Zahl "Ausreisepflichtiger", wobei gernverschwiegen wird, dass unter diesen Menschen viele sind, die ausrechtlichen Gründen gar nicht abgeschoben werden dürften. Nicht jedeAbschiebung ist falsch. Aber dass eine große Koalition dieFlüchtlingsfrage systematisch skandalisiert, nutzt nur dem rechtenRand.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell