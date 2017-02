Frankfurter Rundschau: Polens Problem

Frankfurt (ots) - Die EU-Kommission hat sich im Streit mit Polenüber die Probleme mit einer unabhängigen Justiz in eine misslicheLage gebracht. Brüssel hat Warschau zum zweiten Mal ein Ultimatumgestellt, das die Regierung der nationalkonservativen Partei Rechtund Gerechtigkeit (PiS) mit dem Hinweis verstreichen ließ, es gebekein Problem mit der polnischen Justizreform und die EU-Kommissionmöge sich auf Dinge konzentrieren, zu denen sie aufgrund europäischerVerträge befugt sei. Beides ist natürlich Unsinn. Die Hüter dürfenund müssen eingreifen, wenn eine Regierung eines EU-Staates dieGewaltenteilung einschränkt und sich damit auf den Weg in eineillegitime Demokratie begibt. Schließlich geht die EU auch in anderenFällen gegen Mitglieder oder Unternehmen vor, die gegen EU-Rechtverstoßen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell