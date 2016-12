Frankfurter Rundschau: Im Osten nichts Neues

Frankfurt (ots) - Man wünscht Syrerinnen und Syrern, dass diegeplanten Friedensgespräche im kasachischen Astana zwischen Russland,Iran und der Türkei erfolgreich sind und den Bürgerkrieg beenden.Doch die Chancen sind nicht besonders groß, dass die dreiSchutzmächte Syriens im Januar einen Durchbruch erzielen werden. Mitdem Trio beteiligt sich lediglich eine Minderheit der Kriegsparteien.Unklar blieb, ob das Assad-Regime in Astana vertreten sein wird. FürStreit sorgte zudem Ankara mit dem Wunsch, Saudi-Arabien einzuladen.Dies erzürnte Teheran, das in Riad einen Erzfeind sieht. Und sodrängt sich der Verdacht auf, dass Russland, Iran und die Türkei mitden Friedensgesprächen lediglich demonstrieren wollen, dass die UN,die USA und andere westliche Staaten wie Deutschland nicht am Tischsitzen werden, noch derzeit den Konflikt nennenswert beeinflussen.Diese Symbolpolitik ist keine gute Nachricht für jene Syrerinnen undSyrer, die unter dem Bürgerkrieg leiden.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell