Frankfurter Rundschau: Ober-Europäer gesucht

Frankfurt (ots) - Maas' Einlassung kommt zur rechten Zeit.Deutschland und Frankreich arbeiten gerade an gemeinsamen Vorschlägenfür tiefgreifende Reformen der EU und der Währungsunion. Bis zumEU-Gipfel Ende des Monats soll der große Plan stehen. BundeskanzlerinAngela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz gehen ehernüchtern-geschäftig an dieses Projekt der großen Koalition heran.Nicht nur bei den Sozialdemokraten ist seit dem Rückzug von MartinSchulz die Rolle des überzeugten Obereuropäers vakant. Der SaarländerMaas will sie offenbar besetzen. In der Sache ist das allemalgerechtfertigt. Und wie das französische Beispiel lehrt, lassen sichmit einem klaren Bekenntnis zu Europa sogar Wahlen gewinnen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell