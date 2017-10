Frankfurter Rundschau: Nur eine Atempause

Frankfurt (ots) - Die spanische Zentralregierung sollte die Zeitbis zu den Wahlen in Katalonien im Dezember nutzen, um den jetzigenEtappenerfolg in einen Sieg umzuwandeln. Das wird die Regierung Rajoynur erreichen, wenn sie sich um die Anhänger der Unabhängigkeitbemüht und so gegen die gesellschaftliche Spaltung Kataloniensarbeitet. Es ist allerdings zu befürchten, dass Rajoy weiter hartbleibt und sich nicht damit zufrieden gibt, die Regionalregierungabgesetzt und Katalonien unter die Fuchtel Madrids gestellt zu haben.Sollte Rajoy darauf aus sein, den politischen Gegner vollends in dieKnie zu zwingen, dann könnte der Frust der Separatisten in Wutumschlagen. Danach sieht es derzeit zwar nicht aus. Doch derehemalige Regionalpräsident Carles Puigdemont und seine Mitstreiterhaben in dem Konflikt lediglich eingelenkt. Dies ist der Momentseiner Kontrahenten, nicht weiter auf einen Gegner einzuschlagen, derbereits am Boden liegt.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell