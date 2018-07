Frankfurter Rundschau: Nur ein Wunschzettel

Frankfurt (ots) - Knapp neun Monate vor dem avisiertenAustrittstermin liegt ein Wunschzettel für den Brexit vor. Vielesdarin wird den Verhandlungen mit Brüssel kaum standhalten. Immerhinhat die Regierung verstanden, was ihnen die 27 EU-Partner seit zweiJahren sagen: Wer nicht dazugehört, wird schlechter gestellt als einordentliches Mitglied. Brexit-Ultras wie Ex-Außenminister BorisJohnson hingegen halten noch an Träumen fest. Und noch stehtkeinesfalls fest, ob Theresa Mays realistischerer Kurs eine Mehrheitim Unterhaus findet. Wohlgemerkt: realistischer, keineswegsrealistisch. So findet sich in dem Weißbuch kein Wort zu Gibraltar;auch ist das haarige Problem der inneririschen Grenze ungelöst.Albern wirkt zudem, dass die Briten noch immer vom "No Deal"-Szenarioreden. Dabei hätte ein vereinbarungsloser Austritt für den Kontinentschlimme, für die Brexit-Insel aber katastrophale Folgen. KeinPolitiker mit einem Funken von Verantwortungsgefühl sollte dieseMöglichkeit in Betracht ziehen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell