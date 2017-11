Frankfurter Rundschau: Nur ein Schritt

Frankfurt (ots) - Mit dem verteidigungspolitischen Projekt Pescomacht die Europäische Union unzweifelhaft einen Schritt in dierichtige Richtung. Hoffentlich bleibt die EU bei diesem Projekt nichtstehen, sondern entwickelt endlich die Steuer-, Finanz- undSozialunion weiter, so wie es der französische StaatspräsidentEmmanuel Macron vorgeschlagen hat. Bedauerlich wäre, wenn dieBundesregierung unter der Führung von Kanzlerin Angela Merkel Pesconur zugestimmt hätte, um die strittigeren Vorschläge Macrons nichtmehr diskutieren zu müssen. Das wäre ein fauler Kompromiss. Die EUmuss auch nach Pesco weitere Schritte unternehmen, um das Fernzieleiner Verteidigungsunion erreichen zu können. Bis dahin ist es nochein weiter Weg, auf dem die Verantwortlichen in den EU-Hauptstädtenmit den Bürgerinnen und Bürgern die Frage beantworten müssen, wogegensich Europa künftig eigentlich verteidigen will oder muss.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell