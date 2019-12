Frankfurter Rundschau: Nur Putin kann zufrieden sein

Frankfurt (ots) - Wenn Putin zufrieden ist, sind alle anderen unzufrieden. Sowar das bislang immer im Ukraine-Konflikt. So gesehen war es ein gutes Zeichen,dass nach dem Pariser Gipfel nicht nur Putin Zufriedenheit signalisierte. Derukrainische Präsident Selenskyj gab zwar zu Protokoll, er hätte sich mutigereSchritte zum Frieden im Donbas erhofft. Aber die Vermittler, FrankreichsPräsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel, gaben ihm zu verstehen: Mehr warnicht drin. Der Blick auf die Fakten rechtfertigt das allerdings nicht. Einedauerhafte Waffenruhe, wie sie in Paris beschlossen wurde, haben dieKonfliktparteien seit dem Beginn des Krieges in der Ostukraine schon 21-malvereinbart. Warum sollte sie dieses Mal halten? Unter dem Strich stehen vorallem Absichtserklärungen. Die entscheidende Frage aber bleibt: Wie kann dieUkraine die Kontrolle über die Donbasregion wiedererlangen? Gar nicht. Putinwill es nicht. Der Kremlchef hat als Einziger Grund zu echter Zufriedenheit.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4464610OTS: Frankfurter RundschauOriginal-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell